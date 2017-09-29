Camiño Francés Etapa de Foncebadón a Ponferrada
C/ Bispo Camilo Lorenzo, s/n.
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Albergue de peregrinos San Nicolás de Flüe
Dispoñible sen conexión
4120
C/ Bispo Camilo Lorenzo, s/n.
Ponferrada (León)
Propiedade do albergue: Parroquia da nosa Señora da Aciñeira
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Parroquia da nosa Señora da Aciñeira
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios
Observacións: Todas as noites realízase a oración cos peregrinos e para o verán queren ampliar o programa de oracións. Ten panel informativo sobre Ponferrada e os seus arredores. Os Anos Santos habilítase unha zona cunhas 250 prazas. Recoméndase avisar antes se é un grupo grande.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 22
Etapa de Foncebadón a Ponferrada
km 27,3
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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