Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Francés Etapa de Foncebadón a Ponferrada

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue de peregrinos San Nicolás de Flüe

Dispoñible sen conexión
412
0
Albergue san nicolas flue

C/ Bispo Camilo Lorenzo, s/n.
Ponferrada (León)

987 41 33 81

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Parroquia da nosa Señora da Aciñeira

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Parroquia da nosa Señora da Aciñeira

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios

Observacións: Todas as noites realízase a oración cos peregrinos e para o verán queren ampliar o programa de oracións. Ten panel informativo sobre Ponferrada e os seus arredores. Os Anos Santos habilítase unha zona cunhas 250 prazas. Recoméndase avisar antes se é un grupo grande.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Foncebadón a Ponferrada Etapa 22

Etapa de Foncebadón a Ponferrada

km 27,3
Tempo 06H 30’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Así ven os peregrinos o Albergue de peregrinos San Nicolás de Flüe

Ver todo

Envía túas fotografías!