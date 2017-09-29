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Camí Francès Etapa de Foncebadón a Ponferrada

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Alberg de pelegrins Sant Nicolás de Flüe

Disponible sense connexió
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Albergue san nicolas flue

C/ Bisbe Camilo Lorenzo, s/n.
Ponferrada (León)

987 41 33 81

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Parròquia de La nostra Senyora de l'Alzina

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Parròquia de La nostra Senyora de l'Alzina

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris

Observacions: Totes les nits es realitza l'oració amb els pelegrins i per a l'estiu volen ampliar el programa d'oracions. Té panell informatiu sobre Ponferrada i els seus voltants. Els Anys Santos s'habilita una zona amb unes 250 places. Es recomana avisar abans si és un grup gran.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Foncebadón a Ponferrada Etapa 22

Etapa de Foncebadón a Ponferrada

km 27,3
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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