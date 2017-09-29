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Alberg de pelegrins Sant Nicolás de Flüe
C/ Bisbe Camilo Lorenzo, s/n.
Ponferrada (León)
Propietat de l'alberg: Parròquia de La nostra Senyora de l'Alzina
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Parròquia de La nostra Senyora de l'Alzina
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris
Observacions: Totes les nits es realitza l'oració amb els pelegrins i per a l'estiu volen ampliar el programa d'oracions. Té panell informatiu sobre Ponferrada i els seus voltants. Els Anys Santos s'habilita una zona amb unes 250 places. Es recomana avisar abans si és un grup gran.
Camí Francès
Etapa de Foncebadón a Ponferrada
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