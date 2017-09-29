Bide Frantsesa Foncebadonetik Ponferradarako etapa
Camilo Camilo Lorenzo kalea, z/g.
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
San Nicolas de Flüeko erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
4130
Camilo Camilo Lorenzo kalea, z/g.
Ponferrada (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Artearen Andre Mariaren parrokia
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Artearen Andre Mariaren parrokia
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak
Oharrak: Gauero erromesekin otoitza egiten da eta udarako otoitz-programa zabaldu nahi dute. Ponferradari eta haren inguruari buruzko informazio-panela du. Santuen Urteek 250 plaza inguru dituzte. Talde handia bada, lehenago abisatzea gomendatzen da.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 22
Foncebadonetik Ponferradarako etapa
km 27,3
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak