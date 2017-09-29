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Bide Frantsesa Foncebadonetik Ponferradarako etapa

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San Nicolas de Flüeko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
413
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Albergue san nicolas flue

Camilo Camilo Lorenzo kalea, z/g.
Ponferrada (Leon)

987 41 33 81

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Artearen Andre Mariaren parrokia

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Artearen Andre Mariaren parrokia

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak

Oharrak: Gauero erromesekin otoitza egiten da eta udarako otoitz-programa zabaldu nahi dute. Ponferradari eta haren inguruari buruzko informazio-panela du. Santuen Urteek 250 plaza inguru dituzte. Talde handia bada, lehenago abisatzea gomendatzen da.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Foncebadonetik Ponferradarako etapa Etapa 22

Foncebadonetik Ponferradarako etapa

km 27,3
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek San Nicolas de Flüeko erromesen aterpetxea

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