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Camino Francés Etapa de Foncebadón a Ponferrada

Albergue de peregrinos San Nicolás de Flüe

Disponible sin conexión
470
391
Albergue san nicolas flue

C/ Obispo Camilo Lorenzo, s/n.
Ponferrada (León)

987 41 33 81

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Parroquia de Nuestra Señora de la Encina

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Parroquia de Nuestra Señora de la Encina

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios

Observaciones: Todas las noches se realiza la oración con los peregrinos y para el verano quieren ampliar el programa de oraciones. Tiene panel informativo sobre Ponferrada y sus alrededores. Los Años Santos se habilita una zona con unas 250 plazas. Se recomienda avisar antes si es un grupo grande.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Foncebadón a Ponferrada Etapa 22

Etapa de Foncebadón a Ponferrada

km 27,3
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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