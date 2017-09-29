Camino Francés Etapa de Foncebadón a Ponferrada
C/ Obispo Camilo Lorenzo, s/n.
Albergue de peregrinos San Nicolás de Flüe
Disponible sin conexión
470391
C/ Obispo Camilo Lorenzo, s/n.
Ponferrada (León)
Propiedad del albergue: Parroquia de Nuestra Señora de la Encina
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Parroquia de Nuestra Señora de la Encina
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios
Observaciones: Todas las noches se realiza la oración con los peregrinos y para el verano quieren ampliar el programa de oraciones. Tiene panel informativo sobre Ponferrada y sus alrededores. Los Años Santos se habilita una zona con unas 250 plazas. Se recomienda avisar antes si es un grupo grande.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 22
Etapa de Foncebadón a Ponferrada
km 27,3
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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