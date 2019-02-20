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Camiño do Norte Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz

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Albergue de peregrinos San Martín

Dispoñible sen conexión
292
0
01 albergue orio

San Martin auzo, Arteta etxea, 11 . Tras a ermida de San Martín de Tours, a 200 metros a man esquerda
Orio

617 118 689 / 688751339

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Rosa Arruti

Persoa encargada de atender o albergue: Rosa Arruti

Observacións: Albergue actualmente pecho.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz Etapa 2

Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz

km 20,3
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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