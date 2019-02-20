Camiño do Norte Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz
San Martin auzo, Arteta etxea, 11 . Tras a ermida de San Martín de Tours, a 200 metros a man esquerda
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Albergue de peregrinos San Martín
Dispoñible sen conexión
2920
San Martin auzo, Arteta etxea, 11 . Tras a ermida de San Martín de Tours, a 200 metros a man esquerda
Orio
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Rosa Arruti
Persoa encargada de atender o albergue: Rosa Arruti
Observacións: Albergue actualmente pecho.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 2
Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz
km 20,3
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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