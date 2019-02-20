Camino del Norte Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz
San Martin auzo, Arteta etxea, 11 . Tras la ermita de San Martín de Tours, a 200 metros a mano izquierda
Albergue de peregrinos San Martín
Disponible sin conexión
35369
San Martin auzo, Arteta etxea, 11 . Tras la ermita de San Martín de Tours, a 200 metros a mano izquierda
Orio
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Rosa Arruti
Persona encargada de atender el albergue: Rosa Arruti
Observaciones: Albergue actualmente cerrado.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 2
Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz
km 20,3
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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