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Camino del Norte Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz

Albergue de peregrinos San Martín

Disponible sin conexión
353
69
01 albergue orio

San Martin auzo, Arteta etxea, 11 . Tras la ermita de San Martín de Tours, a 200 metros a mano izquierda
Orio

617 118 689 / 688751339

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Rosa Arruti

Persona encargada de atender el albergue: Rosa Arruti

Observaciones: Albergue actualmente cerrado.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz Etapa 2

Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz

km 20,3
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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