Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí del Nord Etapa de Sant Sebastià-Donostia a Zarautz

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg de pelegrins Sant Martí

Disponible sense connexió
298
0
01 albergue orio

Sant Martin auzo, Arteta etxea, 11 . Després de l'ermita de Sant Martí de Tours, a 200 metres a mà esquerra
Orio

617 118 689 / 688751339

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Rosa Arruti

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rosa Arruti

Observacions: Alberg actualment tancat.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Sant Sebastià-Donostia a Zarautz Etapa 2

Etapa de Sant Sebastià-Donostia a Zarautz

km 20,3
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Així veuen els pelegrins el Alberg de pelegrins Sant Martí

Veure tots

Envia les teves fotografies!