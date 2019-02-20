Camí del Nord Etapa de Sant Sebastià-Donostia a Zarautz
Sant Martin auzo, Arteta etxea, 11 . Després de l'ermita de Sant Martí de Tours, a 200 metres a mà esquerra
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Alberg de pelegrins Sant Martí
Disponible sense connexió
2980
Sant Martin auzo, Arteta etxea, 11 . Després de l'ermita de Sant Martí de Tours, a 200 metres a mà esquerra
Orio
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Rosa Arruti
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rosa Arruti
Observacions: Alberg actualment tancat.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 2
Etapa de Sant Sebastià-Donostia a Zarautz
km 20,3
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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