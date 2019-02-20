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Iparraldeko Bidea Donostia-Donostiatik Zarautzerako etapa

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San Martin erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
294
0
01 albergue orio

San Martin auzo, Arteta etxea, 11. Tourseko San Martin ermitaren atzean, 200 metro ezkerrean
Orio

617 118 689 / 688751339

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Arruti arrosa

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Arruti arrosa

Oharrak: Egun itxita dagoen aterpetxea.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Donostia-Donostiatik Zarautzerako etapa Etapa 2

Donostia-Donostiatik Zarautzerako etapa

km 20,3
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek San Martin erromesen aterpetxea

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