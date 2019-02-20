Iparraldeko Bidea Donostia-Donostiatik Zarautzerako etapa
San Martin auzo, Arteta etxea, 11. Tourseko San Martin ermitaren atzean, 200 metro ezkerrean
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San Martin erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
2940
San Martin auzo, Arteta etxea, 11. Tourseko San Martin ermitaren atzean, 200 metro ezkerrean
Orio
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Arruti arrosa
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Arruti arrosa
Oharrak: Egun itxita dagoen aterpetxea.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 2
Donostia-Donostiatik Zarautzerako etapa
km 20,3
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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