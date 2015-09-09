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Albergue de peregrinos San Bruno
Rúa Ontanón, 9
Moratinos (Palencia)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Associazione Bresciana Amici do Cammino dei Santiago
Persoa encargada de atender o albergue: Bruno Bernoni
Observacións: Albergue habilitado nunha tipica casa castelá cun patio e xardín amplo equipado con cadeiras, mesas e antucas. Ten bar-restaurante que ofrece un menú con varias especialidades de cociña italiana. Comida especial para veganos, vexetarianos e sen glute para celiacos. Menú especial para peregrinos: 9,5 euros.
Camiño Francés
Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero
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