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Camí Francès Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero

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Alberg de pelegrins Sant Bruno

Disponible sense connexió
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Albergue san bruno

Calli Ontanón, 9
Moratinos (Palència)

979 06 14 65, 672 629 658

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associazione Bresciana Amici del Cammino vaig donar Santiago

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Bruno Bernoni

Observacions: Albergui habilitat en una tipica casa castellana amb un pati i jardí ampli equipat amb cadires, taules i ombrel·les. Té bar-restaurant que ofereix un menú amb diverses especialitats de cuina italiana. Menjar especial per veganos, vegetarians i sense gluten per a celíacs. Menú especial per a pelegrins: 9,5 euros.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero Etapa 17

Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero

km 30,6
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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