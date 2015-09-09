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Alberg de pelegrins Sant Bruno
Calli Ontanón, 9
Moratinos (Palència)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associazione Bresciana Amici del Cammino vaig donar Santiago
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Bruno Bernoni
Observacions: Albergui habilitat en una tipica casa castellana amb un pati i jardí ampli equipat amb cadires, taules i ombrel·les. Té bar-restaurant que ofereix un menú amb diverses especialitats de cuina italiana. Menjar especial per veganos, vegetarians i sense gluten per a celíacs. Menú especial per a pelegrins: 9,5 euros.
Camí Francès
Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero
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