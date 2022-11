Alberg de pelegrins Sant Bruno

Calli Ontanón, 9

Moratinos (Palència) 979 06 14 65, 672 629 658 www.hospitalsanbruno.com

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associazione Bresciana Amici del Cammino vaig donar Santiago

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Bruno Bernoni

Observacions: Albergui habilitat en una tipica casa castellana amb un pati i jardí ampli equipat amb cadires, taules i ombrel·les. Té bar-restaurant que ofereix un menú amb diverses especialitats de cuina italiana. Menjar especial per veganos, vegetarians i sense gluten per a celíacs. Menú especial per a pelegrins: 9,5 euros.