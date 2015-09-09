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San Bruno erromesen aterpetxea
Ontanón kalea, 9
Moratinoak (Palentzia)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Associazione Bresciana Amami del Camminodi Santiago
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Bruno Bernoni
Oharrak: Gaztelako etxe tipiko batean girotutako aterpetxea. Patio eta lorategi zabala ditu, aulkiak, mahaiak eta eguzkitakoak. Taberna-jatetxea du, eta menua eskaintzen du Italiako hainbat sukaldaritza-espezialitaterekin. Jakientzako, begetarianoentzat eta zeliakoentzat janari berezia. Erromesentzako menu berezia: 9,5 euro.
Bide frantsesa
El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa
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