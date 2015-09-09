Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Bide Frantsesa El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

San Bruno erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
50
0
Albergue san bruno

Ontanón kalea, 9
Moratinoak (Palentzia)

979 06 14 65, 672 629 658

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Associazione Bresciana Amami del Camminodi Santiago

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Bruno Bernoni

Oharrak: Gaztelako etxe tipiko batean girotutako aterpetxea. Patio eta lorategi zabala ditu, aulkiak, mahaiak eta eguzkitakoak. Taberna-jatetxea du, eta menua eskaintzen du Italiako hainbat sukaldaritza-espezialitaterekin. Jakientzako, begetarianoentzat eta zeliakoentzat janari berezia. Erromesentzako menu berezia: 9,5 euro.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa Etapa 17

El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa

km 30,6
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi