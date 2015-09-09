Albergue de peregrinos San Bruno

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Associazione Bresciana Amici del Cammino di Santiago

Persona encargada de atender el albergue: Bruno Bernoni

Observaciones: Albergue habilitado en una tipica casa castellana con un patio y jardín amplio equipado con sillas, mesas y sombrillas. Tiene bar-restaurante que ofrece un menú con varias especialidades de cocina italiana. Comida especial para veganos, vegetarianos y sin gluten para celiacos. Menú especial para peregrinos: 9,5 euros.