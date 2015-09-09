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Camino Francés Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero

Albergue de peregrinos San Bruno

Disponible sin conexión
51
66
Albergue san bruno

Calle Ontanón, 9
Moratinos (Palencia)

979 06 14 65, 672 629 658

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Associazione Bresciana Amici del Cammino di Santiago

Persona encargada de atender el albergue: Bruno Bernoni

Observaciones: Albergue habilitado en una tipica casa castellana con un patio y jardín amplio equipado con sillas, mesas y sombrillas. Tiene bar-restaurante que ofrece un menú con varias especialidades de cocina italiana. Comida especial para veganos, vegetarianos y sin gluten para celiacos. Menú especial para peregrinos: 9,5 euros.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero Etapa 17

Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero

km 30,6
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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