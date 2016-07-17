Camiño Francés Etapa de Logroño a Nájera
C/ San Miguel, 67
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Albergue de Peregrinos San
Dispoñible sen conexión
260
C/ San Miguel, 67
Sotés
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Ana Alonso
Observacións: Serven almorzos (3 euros) a partir de calquera hora.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 8
Etapa de Logroño a Nájera
km 29,6
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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