Camino Francés Etapa de Logroño a Nájera
C/ San Miguel, 67
Albergue de Peregrinos San Martín
Disponible sin conexión
3811
C/ San Miguel, 67
Sotés
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Ana Alonso
Observaciones: Sirven desayunos (3 euros) a partir de cualquier hora.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 8
Etapa de Logroño a Nájera
km 29,6
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos