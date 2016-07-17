Bide Frantsesa Etapa Logroñotik Naiarara
San Migel kalea, 67
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San Martin Erromesen Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
260
San Migel kalea, 67
Sotoa
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ana Alonso
Oharrak: Gosariak dira (3 euro) edozein ordutan.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 8
Etapa Logroñotik Naiarara
km 29,6
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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