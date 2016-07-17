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Bide Frantsesa Etapa Logroñotik Naiarara

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San Martin Erromesen Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
26
0
Albergue de peregrinos san martin

San Migel kalea, 67
Sotoa

650 962 625, 941 44 17 68

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ana Alonso

Oharrak: Gosariak dira (3 euro) edozein ordutan.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Etapa Logroñotik Naiarara Etapa 8

Etapa Logroñotik Naiarara

km 29,6
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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