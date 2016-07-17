Camí Francès Etapa de Logronyo a Nájera
C/ San Miguel, 67
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Alberg de Pelegrins Sant Martín
Disponible sense connexió
290
C/ San Miguel, 67
Sotés
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ana Alonso
Observacions: Serveixen desdejunis (3 euros) a partir de qualsevol hora.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 8
Etapa de Logronyo a Nájera
km 29,6
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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