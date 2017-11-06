Camiño do Norte Etapa de Xixón a Avilés
Entrada pola rúa Gutiérrez Ferreiro, 4 ou pola Avenida Cervantes
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Albergue de peregrinos Pedro Solís
Dispoñible sen conexión
1800
Entrada pola rúa Gutiérrez Ferreiro, 4 ou pola Avenida Cervantes
Avilés
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación Astur-Galaica Santiago Apóstolo
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios
Observacións:
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 21
Etapa de Xixón a Avilés
km 22,7
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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