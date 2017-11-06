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Camiño do Norte Etapa de Xixón a Avilés

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Albergue de peregrinos Pedro Solís

Dispoñible sen conexión
180
0
01 albergue aviles

Entrada pola rúa Gutiérrez Ferreiro, 4 ou pola Avenida Cervantes
Avilés

984 703 117 e 684 658 208

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación Astur-Galaica Santiago Apóstolo

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios

Observacións:

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Xixón a Avilés Etapa 21

Etapa de Xixón a Avilés

km 22,7
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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