Camí del Nord Etapa de Gijón a Avilés
Entrada pel carrer Gutiérrez Herrero, 4 o per l'Avinguda Cervantes
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg de pelegrins Pedro Solís
Disponible sense connexió
1810
Entrada pel carrer Gutiérrez Herrero, 4 o per l'Avinguda Cervantes
Avilés
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació Àstur-Galaica Santiago Apòstol
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris
Observacions:
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 21
Etapa de Gijón a Avilés
km 22,7
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots