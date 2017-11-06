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Camí del Nord Etapa de Gijón a Avilés

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Alberg de pelegrins Pedro Solís

Disponible sense connexió
181
0
01 albergue aviles

Entrada pel carrer Gutiérrez Herrero, 4 o per l'Avinguda Cervantes
Avilés

984 703 117 i 684 658 208

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació Àstur-Galaica Santiago Apòstol

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris

Observacions:

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Gijón a Avilés Etapa 21

Etapa de Gijón a Avilés

km 22,7
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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