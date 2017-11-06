Camino del Norte Etapa de Gijón a Avilés
Entrada por la calle Gutiérrez Herrero, 4 o por la Avenida Cervantes
Albergue de peregrinos Pedro Solís
Disponible sin conexión
23077
Entrada por la calle Gutiérrez Herrero, 4 o por la Avenida Cervantes
Avilés
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Astur-Galaica Santiago Apóstol
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios
Observaciones:
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 21
Etapa de Gijón a Avilés
km 22,7
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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