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Camino del Norte Etapa de Gijón a Avilés

Albergue de peregrinos Pedro Solís

Disponible sin conexión
230
77
01 albergue aviles

Entrada por la calle Gutiérrez Herrero, 4 o por la Avenida Cervantes
Avilés

984 703 117 y 684 658 208

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Astur-Galaica Santiago Apóstol

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios

Observaciones:

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Gijón a Avilés Etapa 21

Etapa de Gijón a Avilés

km 22,7
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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