Iparraldeko Bidea Gijonetik Avilesera bitarteko etapa
Sarrera Gutiérrez Herrero kaleko 4. zenbakian, Cervantes etorbidean
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Pedro Solís erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1810
Sarrera Gutiérrez Herrero kaleko 4. zenbakian, Cervantes etorbidean
Aviles
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Astur-Galaica Santiago Apostolua Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak
Oharrak:
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 21
Gijonetik Avilesera bitarteko etapa
km 22,0
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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