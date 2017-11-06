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Iparraldeko Bidea Gijonetik Avilesera bitarteko etapa

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Pedro Solís erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
181
0
01 albergue aviles

Sarrera Gutiérrez Herrero kaleko 4. zenbakian, Cervantes etorbidean
Aviles

984 703 117 eta 684 658 208

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Astur-Galaica Santiago Apostolua Elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak

Oharrak:

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Gijonetik Avilesera bitarteko etapa Etapa 21

Gijonetik Avilesera bitarteko etapa

km 22,0
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Pedro Solís erromesen aterpetxea

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