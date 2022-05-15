Camiño do Norte Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo
Praza A Boleira , s/n ( Nota: entrada ao albergue por rúa o Cueto Sur )
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Albergue de Peregrinos Duesos
Dispoñible sen conexión
20
Praza A Boleira , s/n ( Nota: entrada ao albergue por rúa o Cueto Sur )
CARAVIA BAIXA-DUESOS
Propiedade do albergue: Particular
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: MARISOL HERRERO
Observacións: Entrada ao albergue por rúa o Cueto Sur
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 19
Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo
km 27,8
Tempo 07H 15’
Dificultade media
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