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Camiño do Norte Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo

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Albergue de Peregrinos Duesos

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Albergue de Peregrinos Duesos

Praza A Boleira , s/n ( Nota: entrada ao albergue por rúa o Cueto Sur )
CARAVIA BAIXA-DUESOS

611688162, 611688163

[email protected]

Propiedade do albergue: Particular

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: MARISOL HERRERO

Observacións: Entrada ao albergue por rúa o Cueto Sur

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo Etapa 19

Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo

km 27,8
Tempo 07H 15’
Dificultade media
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