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Camí del Nord Etapa de Sant Esteban de Leces a Sebrayo

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Alberg de Pelegrins Duesos

Disponible sense connexió
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Alberg de Pelegrins Duesos

Plaza La Pista de bitlles , s/n ( Nota: entrada a l'alberg per carrer el Cueto Sud )
CARAVIA BAIXA-DUESOS

611688162, 611688163

[email protected]

Propietat de l'alberg: Particular

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: MARISOL HERRERO

Observacions: Entrada a l'alberg per carrer el Cueto Sud

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Sant Esteban de Leces a Sebrayo Etapa 19

Etapa de Sant Esteban de Leces a Sebrayo

km 27,8
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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