Camí del Nord Etapa de Sant Esteban de Leces a Sebrayo
Plaza La Pista de bitlles , s/n ( Nota: entrada a l'alberg per carrer el Cueto Sud )
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Alberg de Pelegrins Duesos
Disponible sense connexió
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Plaza La Pista de bitlles , s/n ( Nota: entrada a l'alberg per carrer el Cueto Sud )
CARAVIA BAIXA-DUESOS
Propietat de l'alberg: Particular
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: MARISOL HERRERO
Observacions: Entrada a l'alberg per carrer el Cueto Sud
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 19
Etapa de Sant Esteban de Leces a Sebrayo
km 27,8
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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