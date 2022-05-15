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Camino del Norte Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo

Albergue de Peregrinos Duesos

Disponible sin conexión
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Albergue de Peregrinos Duesos

Plaza La Bolera , s/n ( Nota: entrada al albergue por calle el Cueto Sur )
CARAVIA BAJA-DUESOS

611688162, 611688163

[email protected]

Propiedad del albergue: Particular

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: MARISOL HERRERO

Observaciones: Entrada al albergue por calle el Cueto Sur No se aceptan mascotas No se permite acampada

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo Etapa 19

Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo

km 27,8
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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