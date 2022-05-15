Camino del Norte Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo
Plaza La Bolera , s/n ( Nota: entrada al albergue por calle el Cueto Sur )
Albergue de Peregrinos Duesos
Disponible sin conexión
22
Plaza La Bolera , s/n ( Nota: entrada al albergue por calle el Cueto Sur )
CARAVIA BAJA-DUESOS
Propiedad del albergue: Particular
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: MARISOL HERRERO
Observaciones: Entrada al albergue por calle el Cueto Sur No se aceptan mascotas No se permite acampada
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 19
Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo
km 27,8
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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