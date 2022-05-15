Iparraldeko Bidea San Esteban de Lezesetik Sebraora arteko etapa
La Bolera plaza, zk.g. (Oharra: aterpetxeko sarrera El Cueto Sur kaletik)
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Erromes Duesoen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
20
La Bolera plaza, zk.g. (Oharra: aterpetxeko sarrera El Cueto Sur kaletik)
KARABIA BAJA-DUOAK
Aterpetxearen jabegoa: Partikularra
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: MARISOL HERRERO
Oharrak: Aterpetxera kalean sartzea Hegoaldeko Kuetoa Ez da maskotarik onartzen Ezin da kanpatu
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 19
San Esteban de Lezesetik Sebraora arteko etapa
km 27,8
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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