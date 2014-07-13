Camiño do Norte Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo
Mosteiro de Zenarruza
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Albergue de peregrinos do mosteiro de Zenarruza
Dispoñible sen conexión
500
Mosteiro de Zenarruza
Zenarruza
Propiedade do albergue: Monxes cistercienses
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: A Comunidade de Monxes
Persoa encargada de atender o albergue: Don Eduardo
Observacións: Aconséllase aos peregrinos que queiran pasar a noite no albergue que cheguen antes das 17:00 pola cuestión da cea.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 5
Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo
km 25,0
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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