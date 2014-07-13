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Camiño do Norte Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo

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Albergue de peregrinos do mosteiro de Zenarruza

Dispoñible sen conexión
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Albergue zenarruza

Mosteiro de Zenarruza
Zenarruza

946 16 41 79

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Monxes cistercienses

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: A Comunidade de Monxes

Persoa encargada de atender o albergue: Don Eduardo

Observacións: Aconséllase aos peregrinos que queiran pasar a noite no albergue que cheguen antes das 17:00 pola cuestión da cea.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo Etapa 5

Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo

km 25,0
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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