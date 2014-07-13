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Iparraldeko Bidea Markina Xemeindik Gernika Lumora arteko etapa

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Erromesen aterpetxea Ziortzako monasterioan

Konexiorik gabe erabilgarri
51
0
Albergue zenarruza

Ziortzako Monasterioa
Ziortza

946 16 41 79

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Zistertar monjeak

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Monjeen komunitatea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Eduardo jauna

Oharrak: Erromesei gomendatzen zaie 17:00ak baino lehen aterpetxean lo egin dezaten afariaren kontuagatik.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Markina Xemeindik Gernika Lumora arteko etapa Etapa 5

Markina Xemeindik Gernika Lumora arteko etapa

km 25,0
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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