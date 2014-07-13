Iparraldeko Bidea Markina Xemeindik Gernika Lumora arteko etapa
Ziortzako Monasterioa
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Erromesen aterpetxea Ziortzako monasterioan
Konexiorik gabe erabilgarri
510
Ziortzako Monasterioa
Ziortza
Aterpetxearen jabegoa: Zistertar monjeak
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Monjeen komunitatea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Eduardo jauna
Oharrak: Erromesei gomendatzen zaie 17:00ak baino lehen aterpetxean lo egin dezaten afariaren kontuagatik.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 5
Markina Xemeindik Gernika Lumora arteko etapa
km 25,0
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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