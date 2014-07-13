Camino del Norte Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo
Monasterio de Zenarruza
Albergue de peregrinos del monasterio de Zenarruza
Disponible sin conexión
6419
Monasterio de Zenarruza
Zenarruza
Propiedad del albergue: Monjes cistercienses
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: La Comunidad de Monjes
Persona encargada de atender el albergue: Don Eduardo
Observaciones: Se aconseja a los peregrinos que quieran pernoctar en el albergue que lleguen antes de las 17:00 por la cuestión de la cena.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 5
Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo
km 25,0
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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