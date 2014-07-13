Albergue de peregrinos del monasterio de Zenarruza

Propiedad del albergue: Monjes cistercienses

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: La Comunidad de Monjes

Persona encargada de atender el albergue: Don Eduardo

Observaciones: Se aconseja a los peregrinos que quieran pernoctar en el albergue que lleguen antes de las 17:00 por la cuestión de la cena.