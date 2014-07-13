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Camino del Norte Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo

Albergue de peregrinos del monasterio de Zenarruza

Disponible sin conexión
64
19
Albergue zenarruza

Monasterio de Zenarruza
Zenarruza

946 16 41 79

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Monjes cistercienses

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: La Comunidad de Monjes

Persona encargada de atender el albergue: Don Eduardo

Observaciones: Se aconseja a los peregrinos que quieran pernoctar en el albergue que lleguen antes de las 17:00 por la cuestión de la cena.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo Etapa 5

Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo

km 25,0
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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