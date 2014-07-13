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Camí del Nord Etapa de Markina Xemein a Guernica Lumo

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Alberg de pelegrins del monestir de Zenarruza

Disponible sense connexió
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Albergue zenarruza

Monestir de Zenarruza
Zenarruza

946 16 41 79

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Monjos cistercencs

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: La Comunitat de Monjos

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Don Eduardo

Observacions: S'aconsella als pelegrins que vulguin pernoctar en l'alberg que arribin abans de les 17:00 per la qüestió del sopar.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Markina Xemein a Guernica Lumo Etapa 5

Etapa de Markina Xemein a Guernica Lumo

km 25,0
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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