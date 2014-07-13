Camí del Nord Etapa de Markina Xemein a Guernica Lumo
Monestir de Zenarruza
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Alberg de pelegrins del monestir de Zenarruza
Disponible sense connexió
510
Monestir de Zenarruza
Zenarruza
Propietat de l'alberg: Monjos cistercencs
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: La Comunitat de Monjos
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Don Eduardo
Observacions: S'aconsella als pelegrins que vulguin pernoctar en l'alberg que arribin abans de les 17:00 per la qüestió del sopar.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 5
Etapa de Markina Xemein a Guernica Lumo
km 25,0
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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