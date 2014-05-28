Camiño Baztanés Etapa de Ustaritz a Urdax
Mosteiro de Urdax, s/n
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Albergue de peregrinos do Mosteiro de Urdax
Dispoñible sen conexión
660
Mosteiro de Urdax, s/n
Urdazubi/Urdax (Navarra)
Propiedade do albergue: Arcebispado de Pamplona
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Camiño de Santiago en Urdax-Baztán
Persoa encargada de atender o albergue: Irene Verdú
Observacións:
Camiño Baztanés
Etapas 6
km 109,4
Etapa 2
Etapa de Ustaritz a Urdax
km 21,2
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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