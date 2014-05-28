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Camiño Baztanés Etapa de Ustaritz a Urdax

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Albergue de peregrinos do Mosteiro de Urdax

Dispoñible sen conexión
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Albergue de urdax

Mosteiro de Urdax, s/n
Urdazubi/Urdax (Navarra)

646 732 185

Propiedade do albergue: Arcebispado de Pamplona

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Camiño de Santiago en Urdax-Baztán

Persoa encargada de atender o albergue: Irene Verdú

Observacións:

Camiño Baztanés

Camiño Baztanés

Etapas 6
km 109,4
Etapa de Ustaritz a Urdax Etapa 2

Etapa de Ustaritz a Urdax

km 21,2
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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