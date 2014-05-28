Camino Baztanés Etapa de Ustaritz a Urdax
Monasterio de Urdax, s/n
Albergue de peregrinos del Monasterio de Urdax
Disponible sin conexión
10825
Monasterio de Urdax, s/n
Urdazubi/Urdax (Navarra)
Propiedad del albergue: Arzobispado de Pamplona
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Urdax-Baztán
Persona encargada de atender el albergue: Irene Verdú
Observaciones:
Camino Baztanés
Etapas 6
km 109,4
Etapa 2
Etapa de Ustaritz a Urdax
km 21,2
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos