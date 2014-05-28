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Camino Baztanés Etapa de Ustaritz a Urdax

Albergue de peregrinos del Monasterio de Urdax

Disponible sin conexión
108
25
Albergue de urdax

Monasterio de Urdax, s/n
Urdazubi/Urdax (Navarra)

646 732 185

Propiedad del albergue: Arzobispado de Pamplona

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Urdax-Baztán

Persona encargada de atender el albergue: Irene Verdú

Observaciones:

Camino Baztanés

Camino Baztanés

Etapas 6
km 109,4
Etapa de Ustaritz a Urdax Etapa 2

Etapa de Ustaritz a Urdax

km 21,2
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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