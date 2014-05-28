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Baztango Bidea Ustaritz-Urdax etapa

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Urdazubiko monasterioko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
67
0
Albergue de urdax

Urdazubiko monasterioa, z/g
Urdazubi (Nafarroa)

646 732 185

Aterpetxearen jabegoa: Iruñeko artzapezpikutza

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Done Jakue Bidearen Lagunen Elkartea Urdax-Baztan

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Irene Verdú

Oharrak:

Baztango bidea

Baztango bidea

Etapak 6
km 108,3
Ustaritz-Urdax etapa Etapa 2

Ustaritz-Urdax etapa

km 21,2
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Urdazubiko monasterioko erromesen aterpetxea

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