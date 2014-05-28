Baztango Bidea Ustaritz-Urdax etapa
Urdazubiko monasterioa, z/g
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Urdazubiko monasterioko erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
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Urdazubiko monasterioa, z/g
Urdazubi (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Iruñeko artzapezpikutza
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Done Jakue Bidearen Lagunen Elkartea Urdax-Baztan
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Irene Verdú
Oharrak:
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak