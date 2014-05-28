Camí Baztanés Etapa d'Ustaritz a Urdax
Monestir d'Urdax, s/n
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Alberg de pelegrins del Monestir d'Urdax
Disponible sense connexió
680
Monestir d'Urdax, s/n
Urdazubi/Urdax (Navarra)
Propietat de l'alberg: Arzobispado de Pamplona
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics del Camí de Santiago en Urdax-Baztán
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Irene Verdú
Observacions:
Camí Baztanés
Etapes 6
km 109,4
Etapa 2
Etapa d'Ustaritz a Urdax
km 21,2
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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