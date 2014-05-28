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Camí Baztanés Etapa d'Ustaritz a Urdax

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Alberg de pelegrins del Monestir d'Urdax

Disponible sense connexió
68
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Albergue de urdax

Monestir d'Urdax, s/n
Urdazubi/Urdax (Navarra)

646 732 185

Propietat de l'alberg: Arzobispado de Pamplona

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics del Camí de Santiago en Urdax-Baztán

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Irene Verdú

Observacions:

Camí Baztanés

Camí Baztanés

Etapes 6
km 109,4
Etapa d'Ustaritz a Urdax Etapa 2

Etapa d'Ustaritz a Urdax

km 21,2
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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