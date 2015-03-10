Camiño Francés Etapa de Roncesvalles a Zubiri
Antigas escolas. (Avda. Zubiri)
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Albergue de Peregrinos de Zubiri
Dispoñible sen conexión
2580
Antigas escolas. (Avda. Zubiri)
Zubiri (Navarra)
Propiedade do albergue: Concello de Zubiri
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Zubiri
Persoa encargada de atender o albergue: Mª Carmen Roldán e Martín
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 2
Etapa de Roncesvalles a Zubiri
km 21,5
Tempo 05H 15’
Dificultade media
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