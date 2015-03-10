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Camiño Francés Etapa de Roncesvalles a Zubiri

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Albergue de Peregrinos de Zubiri

Dispoñible sen conexión
258
0
Albergue municipal de zubiri

Antigas escolas. (Avda. Zubiri)
Zubiri (Navarra)

628 324 186

[email protected]

Propiedade do albergue: Concello de Zubiri

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Zubiri

Persoa encargada de atender o albergue: Mª Carmen Roldán e Martín

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Roncesvalles a Zubiri Etapa 2

Etapa de Roncesvalles a Zubiri

km 21,5
Tempo 05H 15’
Dificultade media
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