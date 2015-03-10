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Bide Frantsesa Orreagatik Zubirirako etapa

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Zubiriko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
256
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Albergue municipal de zubiri

Eskola zaharrak. (Etorb. Zubiri)
Zubiri (Nafarroa)

628 324 186

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Zubiriko Kontzejua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Zubiriko Kontzejua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: M. Carmen Roldán eta Martín

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Orreagatik Zubirirako etapa Etapa 2

Orreagatik Zubirirako etapa

km 21,5
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

Honela ikusten dute erromesek Zubiriko erromesen aterpetxea

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