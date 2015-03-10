Bide Frantsesa Orreagatik Zubirirako etapa
Eskola zaharrak. (Etorb. Zubiri)
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Zubiriko erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
2560
Eskola zaharrak. (Etorb. Zubiri)
Zubiri (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Zubiriko Kontzejua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Zubiriko Kontzejua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: M. Carmen Roldán eta Martín
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 2
Orreagatik Zubirirako etapa
km 21,5
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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