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Camí Francès Etapa de Roncesvalles a Zubiri

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Alberg de Pelegrins de Zubiri

Disponible sense connexió
262
0
Albergue municipal de zubiri

Antigues escoles. (Av. Zubiri)
Zubiri (Navarra)

628 324 186

[email protected]

Propietat de l'alberg: Consell de Zubiri

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Consell de Zubiri

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mª Carmen Roldán i Martín

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Roncesvalles a Zubiri Etapa 2

Etapa de Roncesvalles a Zubiri

km 21,5
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
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