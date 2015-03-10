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Camino Francés Etapa de Roncesvalles a Zubiri

Albergue de Peregrinos de Zubiri

Disponible sin conexión
344
209
Albergue municipal de zubiri

Antiguas escuelas. (Avda. Zubiri)
Zubiri (Navarra)

628 324 186

[email protected]

Propiedad del albergue: Concejo de Zubiri

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concejo de Zubiri

Persona encargada de atender el albergue: Mª Carmen Roldán y Martín

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Roncesvalles a Zubiri Etapa 2

Etapa de Roncesvalles a Zubiri

km 21,5
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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