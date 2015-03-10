Camino Francés Etapa de Roncesvalles a Zubiri
Antiguas escuelas. (Avda. Zubiri)
Albergue de Peregrinos de Zubiri
Disponible sin conexión
344209
Antiguas escuelas. (Avda. Zubiri)
Zubiri (Navarra)
Propiedad del albergue: Concejo de Zubiri
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concejo de Zubiri
Persona encargada de atender el albergue: Mª Carmen Roldán y Martín
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 2
Etapa de Roncesvalles a Zubiri
km 21,5
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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