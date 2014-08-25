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Via da Prata Etapa do Cubo da Terra do Viño a Zamora

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Albergue de peregrinos de Zamora

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Albergue de zamora

C/ Custa de San Cipriano, xunto á igrexa do mesmo nome
Zamora (Zamora)

980 534 097

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Zamora

Persoa encargada de atender o albergue: Coordinador: Manuel Oliva. Hospitaleros voluntarios

Observacións: É o edificio onde estaba situada a Consellería da Casa de Mocidade. Excelente albergue de tres plantas, incluído ascensor, situado na antiga sede da Concellaría de Mocidade que foi totalmente acondicionado cun investimento de 307.000 euros. Hai Rede Wi-Fi no albergue.

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa do Cubo da Terra do Viño a Zamora Etapa 20

Etapa do Cubo da Terra do Viño a Zamora

km 31,6
Tempo 08H 00’
Dificultade media
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