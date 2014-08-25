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Albergue de peregrinos de Zamora
C/ Custa de San Cipriano, xunto á igrexa do mesmo nome
Zamora (Zamora)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Zamora
Persoa encargada de atender o albergue: Coordinador: Manuel Oliva. Hospitaleros voluntarios
Observacións: É o edificio onde estaba situada a Consellería da Casa de Mocidade. Excelente albergue de tres plantas, incluído ascensor, situado na antiga sede da Concellaría de Mocidade que foi totalmente acondicionado cun investimento de 307.000 euros. Hai Rede Wi-Fi no albergue.
Vía da prata
Etapa do Cubo da Terra do Viño a Zamora
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