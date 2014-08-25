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Zilarraren Bidea El Cubo de la Tierra del Vino a Zamora etapa

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Zamorako erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
142
0
Albergue de zamora

Cuesta de San Cipriano kalea, izen bereko elizaren ondoan
Zamora (Zamora)

980 534 097

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Zamorako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Koordinatzailea: Manuel Oliva. Borondatezko ospitaleak

Oharrak: Gazteriaren Etxeko Kontseilaritza dagoen eraikina da. Hiru solairuko aterpetxe bikaina, igogailua barne, Gazteriaren Zinegotzigoaren egoitza zaharrean. Erabat egokitu da, 307.000 euroko inbertsioarekin. WiFi sarea dago aterpetxean.

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
El Cubo de la Tierra del Vino a Zamora etapa Etapa 20

El Cubo de la Tierra del Vino a Zamora etapa

km 31,6
Denbora 08H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Zamorako erromesen aterpetxea

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