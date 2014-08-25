Zilarraren Bidea El Cubo de la Tierra del Vino a Zamora etapa
Cuesta de San Cipriano kalea, izen bereko elizaren ondoan
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Zamorako erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1420
Cuesta de San Cipriano kalea, izen bereko elizaren ondoan
Zamora (Zamora)
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Zamorako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Koordinatzailea: Manuel Oliva. Borondatezko ospitaleak
Oharrak: Gazteriaren Etxeko Kontseilaritza dagoen eraikina da. Hiru solairuko aterpetxe bikaina, igogailua barne, Gazteriaren Zinegotzigoaren egoitza zaharrean. Erabat egokitu da, 307.000 euroko inbertsioarekin. WiFi sarea dago aterpetxean.
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 20
El Cubo de la Tierra del Vino a Zamora etapa
km 31,6
Denbora 08H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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