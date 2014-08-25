Albergue de peregrinos de Zamora

C/ Cuesta de San Cipriano, junto a la iglesia del mismo nombre

Zamora (Zamora) 980 534 097 Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Zamora

Persona encargada de atender el albergue: Coordinador: Manuel Oliva. Hospitaleros voluntarios

Observaciones: Es el edificio donde estaba situada la Consejería de la Casa de Juventud. Excelente albergue de tres plantas, incluido ascensor, ubicado en la antigua sede de la Concejalía de Juventud que ha sido totalmente acondicionado con una inversión de 307.000 euros. Hay Red Wi-Fi en el albergue.