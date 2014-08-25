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Via de la Plata Etapa de El Cubo de la Tierra del Vino a Zamora

Albergue de peregrinos de Zamora

Disponible sin conexión
178
77
Albergue de zamora

C/ Cuesta de San Cipriano, junto a la iglesia del mismo nombre
Zamora (Zamora)

980 534 097

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Zamora

Persona encargada de atender el albergue: Coordinador: Manuel Oliva. Hospitaleros voluntarios

Observaciones: Es el edificio donde estaba situada la Consejería de la Casa de Juventud. Excelente albergue de tres plantas, incluido ascensor, ubicado en la antigua sede de la Concejalía de Juventud que ha sido totalmente acondicionado con una inversión de 307.000 euros. Hay Red Wi-Fi en el albergue.

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de El Cubo de la Tierra del Vino a Zamora Etapa 20

Etapa de El Cubo de la Tierra del Vino a Zamora

km 31,6
Tiempo 08H 00’
Dificultad Media
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