Via de la Plata Etapa de El Cubo de la Tierra del Vino a Zamora
C/ Cuesta de San Cipriano, junto a la iglesia del mismo nombre
Albergue de peregrinos de Zamora
Disponible sin conexión
17877
C/ Cuesta de San Cipriano, junto a la iglesia del mismo nombre
Zamora (Zamora)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Zamora
Persona encargada de atender el albergue: Coordinador: Manuel Oliva. Hospitaleros voluntarios
Observaciones: Es el edificio donde estaba situada la Consejería de la Casa de Juventud. Excelente albergue de tres plantas, incluido ascensor, ubicado en la antigua sede de la Concejalía de Juventud que ha sido totalmente acondicionado con una inversión de 307.000 euros. Hay Red Wi-Fi en el albergue.
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 20
Etapa de El Cubo de la Tierra del Vino a Zamora
km 31,6
Tiempo 08H 00’
Dificultad Media
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