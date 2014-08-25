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Via de la Plata Etapa de la Galleda de la Terra del Vi a Zamora

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Alberg de pelegrins de Zamora

Disponible sense connexió
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Albergue de zamora

C/ Cuesta de Sant Cipriano, al costat de l'església del mateix nom
Zamora (Zamora)

980 534 097

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Zamora

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Coordinador: Manuel Oliva. Hospitaleros voluntaris

Observacions: És l'edifici on estava situada la Conselleria de la Casa de Joventut. Excel·lent alberg de tres plantes, inclòs ascensor, situat en l'antiga seu de la Regidoria de Joventut que ha estat totalment condicionat amb una inversió de 307.000 euros. Hi ha Xarxa Wi-Fi en l'alberg.

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de la Galleda de la Terra del Vi a Zamora Etapa 20

Etapa de la Galleda de la Terra del Vi a Zamora

km 31,6
Temps 08H 00’
Dificultat mitjana
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