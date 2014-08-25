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Alberg de pelegrins de Zamora
C/ Cuesta de Sant Cipriano, al costat de l'església del mateix nom
Zamora (Zamora)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Zamora
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Coordinador: Manuel Oliva. Hospitaleros voluntaris
Observacions: És l'edifici on estava situada la Conselleria de la Casa de Joventut. Excel·lent alberg de tres plantes, inclòs ascensor, situat en l'antiga seu de la Regidoria de Joventut que ha estat totalment condicionat amb una inversió de 307.000 euros. Hi ha Xarxa Wi-Fi en l'alberg.
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