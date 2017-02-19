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Albergue de peregrinos de Xixón
C/ Camín da Pasadiella, 85
Xixón
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada
Persoa encargada de atender o albergue: Recepción do Cámping
Observacións: O albergue habilitouse en varias cabanas do Cámping Deva Xixón. O Cámping atópase na estrada nacional 632, no punto quilométrico 64. A liña de autobús Xixón - Villaviciosa leva até o centro da cidade, a varios quilómetros.
Camiño do Norte
Etapa de Sebrayo a Xixón / Enlace até Oviedo e Camiño Primitivo
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