Camino del Norte Etapa de Sebrayo a Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo
C/ Camín de la Pasadiella, 85
Albergue de peregrinos de Gijón
Disponible sin conexión
3017
C/ Camín de la Pasadiella, 85
Gijón
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada
Persona encargada de atender el albergue: Recepción del Camping
Observaciones: El albergue se ha habilitado en varias cabañas del Camping Deva Gijón. El Camping se encuentra en la carretera nacional 632, en el punto kilométrico 64. La línea de autobús Gijón - Villaviciosa lleva hasta el centro de la ciudad, a varios kilómetros.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 20
Etapa de Sebrayo a Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo
km 34,3
Tiempo 09H 15’
Dificultad Alta
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