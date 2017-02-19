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Camino del Norte Etapa de Sebrayo a Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo

Albergue de peregrinos de Gijón

Disponible sin conexión
30
17
Albergue gijon

C/ Camín de la Pasadiella, 85
Gijón

985 13 38 48

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada

Persona encargada de atender el albergue: Recepción del Camping

Observaciones: El albergue se ha habilitado en varias cabañas del Camping Deva Gijón. El Camping se encuentra en la carretera nacional 632, en el punto kilométrico 64. La línea de autobús Gijón - Villaviciosa lleva hasta el centro de la ciudad, a varios kilómetros.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Sebrayo a Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo Etapa 20

Etapa de Sebrayo a Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo

km 34,3
Tiempo 09H 15’
Dificultad Alta
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