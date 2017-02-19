Albergue de peregrinos de Gijón

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada

Persona encargada de atender el albergue: Recepción del Camping

Observaciones: El albergue se ha habilitado en varias cabañas del Camping Deva Gijón. El Camping se encuentra en la carretera nacional 632, en el punto kilométrico 64. La línea de autobús Gijón - Villaviciosa lleva hasta el centro de la ciudad, a varios kilómetros.