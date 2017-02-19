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Gijongo erromesen aterpetxea
Camín de la Pasadiella kalea, 85
Gijon
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Kanpinaren harrera
Oharrak: Gijongo Deva kanpineko zenbait txabola egokitu dira. Kanpina 632 errepide nazionalean dago, 64. kilometro-puntuan. Gijón-Villaviciosa autobus lineak hirigunera eramaten du, kilometro batzuetara.
Iparraldeko bidea
Sebraotik Gijonera / Oviedorako eta Bide Primitiborako lotunea
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak