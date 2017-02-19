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Iparraldeko Bidea Sebraotik Gijonera / Oviedorako eta Bide Primitiborako lotunea

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Gijongo erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue gijon

Camín de la Pasadiella kalea, 85
Gijon

985 13 38 48

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Kanpinaren harrera

Oharrak: Gijongo Deva kanpineko zenbait txabola egokitu dira. Kanpina 632 errepide nazionalean dago, 64. kilometro-puntuan. Gijón-Villaviciosa autobus lineak hirigunera eramaten du, kilometro batzuetara.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Sebraotik Gijonera / Oviedorako eta Bide Primitiborako lotunea Etapa 20

Sebraotik Gijonera / Oviedorako eta Bide Primitiborako lotunea

km 34,3
Denbora 09H 15’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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