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Alberg de pelegrins de Gijón
C/ Camín de la Pasadiella, 85
Gijón
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Recepció del Càmping
Observacions: L'alberg s'ha habilitat en diverses cabanyes del Càmping Deva Gijón. El Càmping es troba en la carretera nacional 632, en el punt quilomètric 64. La línia d'autobús Gijón - Villaviciosa porta fins al centre de la ciutat, a diversos quilòmetres.
Camí del Nord
Etapa de Sebrayo a Gijón / Enllaç fins a Oviedo i Camí Primitiu
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