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Camí del Nord Etapa de Sebrayo a Gijón / Enllaç fins a Oviedo i Camí Primitiu

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Alberg de pelegrins de Gijón

Disponible sense connexió
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Albergue gijon

C/ Camín de la Pasadiella, 85
Gijón

985 13 38 48

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Recepció del Càmping

Observacions: L'alberg s'ha habilitat en diverses cabanyes del Càmping Deva Gijón. El Càmping es troba en la carretera nacional 632, en el punt quilomètric 64. La línia d'autobús Gijón - Villaviciosa porta fins al centre de la ciutat, a diversos quilòmetres.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Sebrayo a Gijón / Enllaç fins a Oviedo i Camí Primitiu Etapa 20

Etapa de Sebrayo a Gijón / Enllaç fins a Oviedo i Camí Primitiu

km 34,3
Temps 09H 15’
Dificultat alta
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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