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Camiño do Norte Etapa de Abadín a Vilalba

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Albergue de peregrinos de Vilalba

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Albergue de vilalba

Polígono industrial de Vilalba, s/n. Antes de entrar en Vilalba
Vilalba

649 900 391 / 649 093 908

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: Servizos nas proximidades: A 1,5 quilómetros, no centro de Vilalba

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Abadín a Vilalba Etapa 29

Etapa de Abadín a Vilalba

km 20,6
Tempo 05H 15’
Dificultade media
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Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

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