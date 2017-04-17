Camiño do Norte Etapa de Abadín a Vilalba
Polígono industrial de Vilalba, s/n. Antes de entrar en Vilalba
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Albergue de peregrinos de Vilalba
Dispoñible sen conexión
1120
Polígono industrial de Vilalba, s/n. Antes de entrar en Vilalba
Vilalba
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: Servizos nas proximidades: A 1,5 quilómetros, no centro de Vilalba
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 29
Etapa de Abadín a Vilalba
km 20,6
Tempo 05H 15’
Dificultade media
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