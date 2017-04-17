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Camí del Nord Etapa d'Abadín a Vilalba

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Alberg de pelegrins de Vilalba

Disponible sense connexió
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Albergue de vilalba

Polígon industrial de Vilalba, s/n. Abans d'entrar en Vilalba
Vilalba

649 900 391 / 649 093 908

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions: Serveis en la rodalia: A 1,5 quilòmetres, en el centre de Vilalba

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa d'Abadín a Vilalba Etapa 29

Etapa d'Abadín a Vilalba

km 20,6
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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