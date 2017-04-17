Albergue de peregrinos de Vilalba

Polígono industrial de Vilalba, s/n. Antes de entrar en Vilalba

Vilalba 649 900 391 / 649 093 908

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: Servicios en las cercanías: A 1,5 kilómetros, en el centro de Vilalba