Camino del Norte Etapa de Abadín a Vilalba
Polígono industrial de Vilalba, s/n. Antes de entrar en Vilalba
Albergue de peregrinos de Vilalba
Disponible sin conexión
12247
Polígono industrial de Vilalba, s/n. Antes de entrar en Vilalba
Vilalba
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: Servicios en las cercanías: A 1,5 kilómetros, en el centro de Vilalba
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 29
Etapa de Abadín a Vilalba
km 20,6
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos