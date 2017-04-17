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Camino del Norte Etapa de Abadín a Vilalba

Albergue de peregrinos de Vilalba

Disponible sin conexión
122
47
Albergue de vilalba

Polígono industrial de Vilalba, s/n. Antes de entrar en Vilalba
Vilalba

649 900 391 / 649 093 908

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: Servicios en las cercanías: A 1,5 kilómetros, en el centro de Vilalba

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Abadín a Vilalba Etapa 29

Etapa de Abadín a Vilalba

km 20,6
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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