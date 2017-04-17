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Iparraldeko Bidea Abadinetik Vilalbarako etapa

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Vilalbako erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
112
0
Albergue de vilalba

Vilalbako industrialdea, zk.g. Vilalban sartu aurretik
Vilalba

649 900 391 / 649 093 908

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Inguruko zerbitzuak: 1,5 kilometrora, Vilalbaren erdian

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Abadinetik Vilalbarako etapa Etapa 29

Abadinetik Vilalbarako etapa

km 20,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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