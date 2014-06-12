Camiño Portugués Etapa de Caldas de Reis a Padrón
Lugar do Pino (Concello de Valla)
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Albergue de peregrinos de Valla
Dispoñible sen conexión
1420
Lugar do Pino (Concello de Valla)
O Pino (Valla)
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións:
Camiño Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 5
Etapa de Caldas de Reis a Padrón
km 18,5
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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