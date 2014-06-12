Portugalgo Bidea Caldas de Reisetik Padronera etapa
O Pino lekua (Concello de Valga)
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Valgako erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1420
O Pino lekua (Concello de Valga)
O Pinua (Valga)
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak:
Portugalgo bidea
Etapak 6
km 117,9
Etapa 5
Caldas de Reisetik Padronera etapa
km 18,5
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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